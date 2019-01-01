Усик рассказал о том, как Ломаченко-старший стал его тренером

Абсолютный чемпион мира признался, что у него не было плана на бой с Майрисом Бриедисом.

Украинский боксер Александр Усик в обширном интервью на своем официальном канале в YouTube рассказал о бое с Майрисом Бриедисом, после которого он обратился за помощью к Анатолию Ломаченко.

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“В бою с Бриедисом я обрел опыт, что несмотря на обстоятельства, которые происходят у тебя в жизни, ты не должен отходить от намеченного плана подготовки и плана на бой. Там плана на бой просто не было.

Такие бои тоже нужны. Если бы я выиграл шикарно, например, нокаутом, то не было бы того пересмотра действий, который произошел. Тогда произошел абгрейт себя, команды и подключился к команде тот человек, который на протяжении всей карьеры присутствовал, но в стороне – Анатолий Николаевич Ломаченко. Я приехал к нему и сказал: “Помогите, потому что это сделать некому“. Так сложилось, что у него появилось время и он сделал то, что сделал.

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Почему не было плана на бой? А кто его должен был придумать? Ну как, он был, но сырой. Это конкретно моя вина. У меня была какая-то молодежность, шапкозакидательство. Я никого не виню. Все, что у меня не получается, виноват только я, но когда получается - это заслуга команды“, - рассказал Усик.

Напомним, Александр Усик победил Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии по решению судей.

Отметим, что 2018 год стал выдающимся в карьере украинского чемпиона - он был признан лучшим боксером по версии Yahoo, ESPN, Sport Illustrated, The Ring, WBA и BoxingScene.

Стоит сказать, что Анатолий Ломаченко был назван лучшим тренером года по версии The Ring и Sports Illustrated.