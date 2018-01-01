Миллер: Джошуа играет в скромнягу, но на самом деле он - идиот

Американец считает, что британец не выполняет то, что говорит.

Американский боксер Джаррелл Миллер заявил, что Энтони Джошуа специально отказывается от сложных поединков.

“Энтони пытается играть в скромнягу, который не любит конфликтовать. Но он идиот. Уж лучше пускай будет подонком, но лицом к лицу, чем таким себе треплом за спиной. Когда я до него наконец доберусь, то устрою ему сладкую жизнь - с такими он не привык иметь дело, потому что хороший мальчик.

Он не хочет сложных боев – со мной или кем-то другим. Он такая себе примадонна, ему сейчас нужны легкие деньги. Он умеет говорить то, что народ хочет слышать, но если вы глянете его прошлые интервью, ничего из той болтовни он не выполнил“, - сказал американец.

Ранее в Англии назвали соперников Джоуша на ближайшие два года.