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Миллер: Джошуа играет в скромнягу, но на самом деле он - идиот

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Американец считает, что британец не выполняет то, что говорит.
Джаррелл Миллер
Джаррелл Миллер
Getty Images

Американский боксер Джаррелл Миллер заявил, что Энтони Джошуа специально отказывается от сложных поединков.

“Энтони пытается играть в скромнягу, который не любит конфликтовать. Но он идиот. Уж лучше пускай будет подонком, но лицом к лицу, чем таким себе треплом за спиной. Когда я до него наконец доберусь, то устрою ему сладкую жизнь - с такими он не привык иметь дело, потому что хороший мальчик.

Он не хочет сложных боев – со мной или кем-то другим. Он такая себе примадонна, ему сейчас нужны легкие деньги. Он умеет говорить то, что народ хочет слышать, но если вы глянете его прошлые интервью, ничего из той болтовни он не выполнил“, - сказал американец.

Ранее в Англии назвали соперников Джоуша на ближайшие два года.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Джарелл Миллер
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Источник: vringe.com

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