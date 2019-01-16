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Усик и Ломаченко назвали состояние украинских дорог "полной ж*опой"

Комментариев: 4
Украинские чемпионы остались недовольны качеством дорожного полотна на трассе под Мелитополем.
Василий Ломаченко и Александр Усик
Василий Ломаченко и Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко во время новогоднего отпуска решили проведать родных и близких в Украине, однако остались недовольны состоянием дорог в нашей стране.

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На объединенной страничке боксеров в Instagram - Lomus_17, появилось видео, на котором видно, как Усик за рулем своей Toyota преодолевает ямы на дороге. Отмечается, что звук на видео отсутствует из-за нецензурной лексики, без которой невозможно ехать по этой дороге.

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“Трасса М-14 Мелитополь - Одесса! Вот такая дорога под Мелитополем (Запорожская область). За 10 лет ни разу не видел эту дорогу хотя бы в удовлетворительном состоянии! По всей трассе стоят машины с пробитыми покрышками, с лопнувшими колесными дисками!

Сколько еще можно издеваться над водителями? Это полная ж*па. Кто отвечает за это издевательство, иначе эту дорогу не назвать?! Чиновники, ответственные за этот “АД“ - ОПОМНИТЕСЬ!“, - написано под публикацией.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко и Александр Усик попали в топ-5 лучших боксеров мира по версии BoxingScene, а по версии Boxingtalk украинские боксеры попали в топ-3.

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Теги: бокс, Александр Усик, Василий Ломаченко, Украина
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  16.01.2019, 20:24
Оценка:  0
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Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - bet-tennis.com
Антибес    16.01.2019, 20:23
Оценка:  0
Антибес
Ах вы ж кремлёвские посипаки,путинские агенты и ольгинские тролли!!!Да как вы посмели говорить правду!!!))))))))))))))
гость  (аноним)  16.01.2019, 19:44
Оценка:  +2
гость
Слава Укравтодору. Только грося говорит, что дороги европейские.
tetyalissa    16.01.2019, 20:17
Оценка:  +1
tetyalissa
Языком молоть ,не лопатой махать !!
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