Усик и Ломаченко назвали состояние украинских дорог "полной ж*опой"

Украинские чемпионы остались недовольны качеством дорожного полотна на трассе под Мелитополем.

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко во время новогоднего отпуска решили проведать родных и близких в Украине, однако остались недовольны состоянием дорог в нашей стране.

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На объединенной страничке боксеров в Instagram - Lomus_17, появилось видео, на котором видно, как Усик за рулем своей Toyota преодолевает ямы на дороге. Отмечается, что звук на видео отсутствует из-за нецензурной лексики, без которой невозможно ехать по этой дороге.

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“Трасса М-14 Мелитополь - Одесса! Вот такая дорога под Мелитополем (Запорожская область). За 10 лет ни разу не видел эту дорогу хотя бы в удовлетворительном состоянии! По всей трассе стоят машины с пробитыми покрышками, с лопнувшими колесными дисками!

Сколько еще можно издеваться над водителями? Это полная ж*па. Кто отвечает за это издевательство, иначе эту дорогу не назвать?! Чиновники, ответственные за этот “АД“ - ОПОМНИТЕСЬ!“, - написано под публикацией.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко и Александр Усик попали в топ-5 лучших боксеров мира по версии BoxingScene, а по версии Boxingtalk украинские боксеры попали в топ-3.