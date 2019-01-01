Арум: В апреле Ломаченко поборется за третий титул, а летом встретится с Кроллой
Боб Арум, промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко, рассказал о боях, которые в ближайшее время проведет украинец.
“Ричард Комми и Иса Чаниев в феврале поборются за вакантный титул IBF, а победитель этого поединка в апреле встретится с Ломаченко. Они оба уже подписали контракты на этот бой.
Читай также: Кролла - о возможном бое с Ломаченко: Люди считают меня сумасшедшим
Если Ломаченко завоюет третий титул, то летом мы отправимся в Лондон или другой английский город, где проведем бой с Энтони Кроллой. Лома очень хочет сразиться в Великобритании“, - приводит слова Арума Talksport.
Ранее Боб Арум заявил, что поединок за титул IBF пройдет в апреле в Лос-Анджелесе.
Сообщалось, что Ломаченко может встретиться с победителем боя Берчельт - Варгас.
Полная версия правил