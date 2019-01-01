Арум: В апреле Ломаченко поборется за третий титул, а летом встретится с Кроллой

Промоутер Василия Ломаченко рассказал о предстоящих поединках украинского боксера.

Боб Арум, промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко, рассказал о боях, которые в ближайшее время проведет украинец.

“Ричард Комми и Иса Чаниев в феврале поборются за вакантный титул IBF, а победитель этого поединка в апреле встретится с Ломаченко. Они оба уже подписали контракты на этот бой.

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Если Ломаченко завоюет третий титул, то летом мы отправимся в Лондон или другой английский город, где проведем бой с Энтони Кроллой. Лома очень хочет сразиться в Великобритании“, - приводит слова Арума Talksport.

Ранее Боб Арум заявил, что поединок за титул IBF пройдет в апреле в Лос-Анджелесе.

Сообщалось, что Ломаченко может встретиться с победителем боя Берчельт - Варгас.