Красюк проведет встречу с Хирном, где обсудит следующий бой Усика

Промоутер украинского боксера проведет встречу с Эдди Хирном, чтобы обсудить дальнейшую карьеру нашего спортсмена.

Александр Красюк, являющийся промоутером абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО), проведет встречу с известным промоутером Эдди Хирном.

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По информации Boxing Scene, встреча Красюка и Хирна запланирована на эту неделю. На ней промоутеры должны будут обсудить следующий поединок Усика и дальнейшее развитие его карьеры.

Ранее Эдди Хирн анонсировал следующий поединок Александра.

Отмечалось, что по словам Красюка, следующим соперником Усика может стать Александр Поветкин или Луис Ортис.

Также сообщалось, что в марте украинец может провести бой с Денисом Лебедевым.