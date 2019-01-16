Переключиться на мобильную версию

Красюк проведет встречу с Хирном, где обсудит следующий бой Усика

Комментариев: 1
Промоутер украинского боксера проведет встречу с Эдди Хирном, чтобы обсудить дальнейшую карьеру нашего спортсмена.
Эдди Хирн и Александр Красюк
Эдди Хирн и Александр Красюк
instagram.com/alex.krassyuk/

Александр Красюк, являющийся промоутером абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО), проведет встречу с известным промоутером Эдди Хирном.

Читай также: Хирн: Усик либо остается в своем весе и дерется с Лебедевым, либо идет в хэвивейт

По информации Boxing Scene, встреча Красюка и Хирна запланирована на эту неделю. На ней промоутеры должны будут обсудить следующий поединок Усика и дальнейшее развитие его карьеры.

Ранее Эдди Хирн анонсировал следующий поединок Александра.

Отмечалось, что по словам Красюка, следующим соперником Усика может стать Александр Поветкин или Луис Ортис.

Также сообщалось, что в марте украинец может провести бой с Денисом Лебедевым.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Александр Красюк, Эдди Хирн
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
ВоблаВологда  (аноним)  16.01.2019, 17:56
Оценка:  0
ВоблаВологда
Бой с Поветкиным-самое оно, бальзам на душу. Приятно будет лицезреть, как пельменю надают по скрепам. Спросит Саша лапотника, когда они вернут Украине Крым, когда уберут свои задницы к ибене матери с Донбасса....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь