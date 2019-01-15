Бой Деревянченко – Кулкай пройдет в США

Промоутер украинца выиграл торги за право организовать бой.

Промоутер украинца Сергея Деревянченко Лу ДиБелла выиграл право организовать бой против немецко-эквадорского боксера Джека Кулкая, сообщает ESPN.

В ходе торгов в офисе IBF ДиБелла предложил ставку в размере 425 тысяч 515 долларов. Компания Aegon Promotions, представляющая интересы Кулкая заявила 397 тысяч 713 долларов.

По условиям торгов, Кулкай, занимающее второе место в рейтинге IBF, получит 65% от выигравшей суммы, а четвертому номеру Деревянченко достанется 35%: 276 тысяч 584 против 148 тысяч 930 долларов.

Поединок Деревянченко - Кулкай может пройти в марте или апреле в рамках проекта Premir Boxing Champions.

Победитель боя станет обязательным претендентом для чемпиона мира по версии IBF в среднем весе - американца Дэниэла Джейкобса.

Ранее сообщалось, что Деревянченко уже приступил к подготовке к своему следующему бою.