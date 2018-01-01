Бетербиев может провести поединок с Гвоздиком

Российский боксер заключил контракт с американской промоутерской компанией.

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии IBF Артур Бетербиев подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank и телеканалом ESPN, сообщает BoxingScene.

Отмечается, что россиянин расторг контракт со стриминговым сервисом DAZN и больше не будет работать с менеджером Эл Хеймоном, но продолжит работу с промоутером Ивоном Мишелем.

Теперь Артур Бетербиев ожидает организации больших боев с помочью Top Rank. У компании Боба Арума на контракте в полутяжелом весе два чемпиона Александр Гвоздик и Элайдер Альварес, экс-чемпион Сергей Ковалев и чемпион WBO в суперсреднем весе Хильберто Рамирес, который может перейти в полутяжи в ближайшее время.

Ранее Бетербиев рассказал, как как во времена любительской карьеры проводил бой с Александром Гвоздиком.