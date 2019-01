Кличко о возобновлении карьеры: Чувствую, что все еще полон сил

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко подтвердил, что не собирается возвращаться в ринг.

“Мне нравятся вызовы, которые дает нам жизнь, и я действительно чувствую, что все еще полон сил. В последнее время многие из вас связывались со мной, выражая желание увидеть мое возвращение в ринг в апреле, и я благодарен вам всем за это.

Тем не менее, я вынужден назвать подобные спекуляции ранней первоапрельской шуткой“, - написал Кличко на своей странице в Twitter.

I’m all about challenges in life and I do really feel that I “still got it”💪. Recently many of you contacted me willing to see me making a comeback to the ring this April and I’m thankful to y’all for that. However, I need to call such speculation an early April fool’s day joke