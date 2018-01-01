Официально: Бой Кроуфорд – Хан состоится в апреле

Местом проведения может стать Мэдисон Сквер-Гарден.

Обладатель титула WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд проведет свой следующий поединок с экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Амиром Ханом, сообщает промоутерская компания Top Rank.

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Бой американца и британца состоится 20 апреля.

Место проведения боя пока неизвестно, но предполагается, что соперники встретятся в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер-Гарден.