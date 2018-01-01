Официально: Бой Кроуфорд – Хан состоится в апреле
Местом проведения может стать Мэдисон Сквер-Гарден.
Обладатель титула WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд проведет свой следующий поединок с экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Амиром Ханом, сообщает промоутерская компания Top Rank.
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Бой американца и британца состоится 20 апреля.
Место проведения боя пока неизвестно, но предполагается, что соперники встретятся в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер-Гарден.
IT'S HAPPENING!!!! #CrawfordKhan— Top Rank Boxing (@trboxing) 15 января 2019 г.
April 20 @budcrawford402 @amirkingkhan pic.twitter.com/0ev6goTtBj
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