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Фьюри признался, что перестал употреблять алкоголь

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Британский боксер рассказал о новом периоде в своей жизни.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
talkSPORT

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о последних изменениях в его жизни.

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“Сейчас я чувствую себя свежим и здоровым. Это новый я. Мне нравится делать то, что я никогда не делал раньше. Обычно после января мне приходилось сбрасывать до 32 килограмм лишнего веса. Теперь я перевернул все с ног на голову. Это заняло у меня 30 лет.

Я отказался от алкоголя и не ем всякую гадость. Я просто иду и тренируюсь. Надеюсь, у меня впереди еще много захватывающих боев“, - цитирует британца BoxingScene.

Напомним, последний бой Тайсона Фьюри, который состоялся в декабре прошлого года с Деонтеем Уайлдером, завершился вничью. Ранее стали известны дата и место проведения реванша.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри
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Источник: BoxingScene

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ВоблаВологда  (аноним)  15.01.2019, 15:37
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