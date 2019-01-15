Фьюри признался, что перестал употреблять алкоголь

Британский боксер рассказал о новом периоде в своей жизни.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о последних изменениях в его жизни.

Читай также: Фьюри назвал причину своих пристрастий к наркотикам и алкоголю

“Сейчас я чувствую себя свежим и здоровым. Это новый я. Мне нравится делать то, что я никогда не делал раньше. Обычно после января мне приходилось сбрасывать до 32 килограмм лишнего веса. Теперь я перевернул все с ног на голову. Это заняло у меня 30 лет.

Я отказался от алкоголя и не ем всякую гадость. Я просто иду и тренируюсь. Надеюсь, у меня впереди еще много захватывающих боев“, - цитирует британца BoxingScene.

Напомним, последний бой Тайсона Фьюри, который состоялся в декабре прошлого года с Деонтеем Уайлдером, завершился вничью. Ранее стали известны дата и место проведения реванша.