Менеджер Ортиса: Луис готов боксировать с Усиком в любое время

Джей Хименес считает, что украинский боксер очень хорош.

Менеджер кубинского супертяжеловеса Луиса Ортиса Джей Хименес сказал, что не исключает возможности проведения боя между его подопечным и абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе украинцем Александром Усиком.

“Никто нам даже не звонил. Я заметил, что все просто используют имя Луиса в своих целях.

Мы готовы боксировать с Усиком в любое время. Я считаю, что украинец действительно очень хорош, но сначала ему надо провести пару поединков в супертяжах“, - цитирует Хименеса Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Луис Ортис в следующем своем поединке может встретиться с незнающим поражений британцем Джо Джойсом.