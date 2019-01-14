Менеджер Ортиса: Луис готов боксировать с Усиком в любое время
Джей Хименес считает, что украинский боксер очень хорош.
Менеджер кубинского супертяжеловеса Луиса Ортиса Джей Хименес сказал, что не исключает возможности проведения боя между его подопечным и абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе украинцем Александром Усиком.
“Никто нам даже не звонил. Я заметил, что все просто используют имя Луиса в своих целях.
Мы готовы боксировать с Усиком в любое время. Я считаю, что украинец действительно очень хорош, но сначала ему надо провести пару поединков в супертяжах“, - цитирует Хименеса Boxing Scene.
Ранее сообщалось, что Луис Ортис в следующем своем поединке может встретиться с незнающим поражений британцем Джо Джойсом.
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