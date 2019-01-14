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Менеджер Ортиса: Луис готов боксировать с Усиком в любое время

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Джей Хименес считает, что украинский боксер очень хорош.
Луис Ортис
Луис Ортис
The Ring

Менеджер кубинского супертяжеловеса Луиса Ортиса Джей Хименес сказал, что не исключает возможности проведения боя между его подопечным и абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе украинцем Александром Усиком.

“Никто нам даже не звонил. Я заметил, что все просто используют имя Луиса в своих целях.

Мы готовы боксировать с Усиком в любое время. Я считаю, что украинец действительно очень хорош, но сначала ему надо провести пару поединков в супертяжах“, - цитирует Хименеса Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Луис Ортис в следующем своем поединке может встретиться с незнающим поражений британцем Джо Джойсом.

 

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Теги: бокс, Александр Усик, Луис Ортиc
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Источник: BoxingScene

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.01.2019, 21:07
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От усика останется один трафарет..
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