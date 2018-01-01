Кличко опроверг информацию о своем возвращении в бокс

Украинец не планирует возвращаться в ринг.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко опроверг слухи о своем возможном возвращении в ринг ради поединка против британца Диллиана Уайта. Эту информацию сообщил журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс на своей странице в Twitter.

“Владимир Кличко заявил Sports Illustrated, что слухи о его возвращение в ринг этой весной для боя против Диллиана Уайта - неправда. В текстовом сообщении Кличко назвал эту болтовню “fake news“ - лживыми новостями“.

Напомним, ранее британский журналист Стив Барс заявил, что Владимир Кличко собирается вернуться ринг и провести поединок против Диллиана Уайта.

Британец уже успел отреагировать на эту информацию.

Последний бой Владимира Кличко состоялся в апреле 2017 года, где Энтони Джошуа победил украинца техническим нокаутом в 11-м раунде и забрал пояса по версиям WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе.