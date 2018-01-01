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Стали известны дата и место проведения реванша Уайлдер – Фьюри

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Реванш состоится в Бруклине или Лас-Вегасе.
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Getty Images

Реванш чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри состоится в период с конца мая до начала июня этого года, сообщает издание The Ring со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что бой пройдет или в Бруклине на Barclays Center или в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

Кроме того, скорее всего поединок будет транслироваться по системе PPV.

Напомним, бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, который состоялся в декабре прошлого года, завершился вничью.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер
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Источник: The Ring

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