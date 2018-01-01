Стали известны дата и место проведения реванша Уайлдер – Фьюри

Реванш состоится в Бруклине или Лас-Вегасе.

Реванш чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри состоится в период с конца мая до начала июня этого года, сообщает издание The Ring со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что бой пройдет или в Бруклине на Barclays Center или в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

Кроме того, скорее всего поединок будет транслироваться по системе PPV.

Напомним, бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, который состоялся в декабре прошлого года, завершился вничью.