Ломаченко может встретиться с победителем боя Берчельт - Варгас

Промоутер Тодд Дюбеф считает, что есть высокая вероятность проведения этого боя.

Промоутер Тодд Дюбеф высказал предположение, что чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко может встретиться с победителем поединка Берчельт - Варгас.

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"Берчельт очень заинтересован в поединке с Ломаченко, но у него реванш с Варгасом. Предполагаю, что победитель этого реванша сможет провести бой с Василием, и это можно будет организовать уже в этом году", - приводит слова Дюбефа ESPN.

Напомним, что реванш Берчельт - Варгас состоится 23 марта в Инглвуде (США).

Ранее Энтони Кролла высказался по поводу возможности проведения боя с Василием Ломаченко.

Также сообщалось, когда украинский чемпион проведет свой следующий бой.