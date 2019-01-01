Ломаченко может встретиться с победителем боя Берчельт - Варгас
Промоутер Тодд Дюбеф считает, что есть высокая вероятность проведения этого боя.
Промоутер Тодд Дюбеф высказал предположение, что чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко может встретиться с победителем поединка Берчельт - Варгас.
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"Берчельт очень заинтересован в поединке с Ломаченко, но у него реванш с Варгасом. Предполагаю, что победитель этого реванша сможет провести бой с Василием, и это можно будет организовать уже в этом году", - приводит слова Дюбефа ESPN.
Напомним, что реванш Берчельт - Варгас состоится 23 марта в Инглвуде (США).
Ранее Энтони Кролла высказался по поводу возможности проведения боя с Василием Ломаченко.
Также сообщалось, когда украинский чемпион проведет свой следующий бой.
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