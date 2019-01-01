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Ломаченко может встретиться с победителем боя Берчельт - Варгас

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Промоутер Тодд Дюбеф считает, что есть высокая вероятность проведения этого боя.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy/

Промоутер Тодд Дюбеф высказал предположение, что чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко может встретиться с победителем поединка Берчельт - Варгас. 

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"Берчельт очень заинтересован в поединке с Ломаченко, но у него реванш с Варгасом. Предполагаю, что победитель этого реванша сможет провести бой с Василием, и это можно будет организовать уже в этом году", - приводит слова Дюбефа ESPN

Напомним, что реванш Берчельт - Варгас состоится 23 марта в Инглвуде (США).

Ранее Энтони Кролла высказался по поводу возможности проведения боя с Василием Ломаченко.

Также сообщалось, когда украинский чемпион проведет свой следующий бой.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Мигель Берчельт
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