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Ригондо: Ломаченко постоянно меняет стиль боя

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Экс-чемпион мира выделил лучшие качества украинского боксера.
Ригондо: Ломаченко постоянно меняет стиль боя

Бывший обладатель титула чемпиона мира по боксу в самом легком весе Гильермо Ригондо поведал о своем отдыхе, планах на будущее, а также рассказал, что думает о украинском боксере Василии Ломаченко.

“Я снова поехал в Лос-Анджелес, тренировался тут с Фредди Роучем, я не могу дождаться поединка.

В отпуске я проводил время с семьей и хорошо отдохнул. Сейчас отлично себя чувствую, лучше, чем когда-либо, я работаю с правильными людьми и уже очень хочу продолжения карьеры.

В моей карьере начался новый год. Я не могу дождаться этого, уже хочу показать миру себя. Я готов к бою с любым, кто захочет со мной биться, мой промоутер подыщет таких, я хочу биться с лучшими.

На ринге я стараюсь показать свой максимум. Это то, что ценят болельщики. У меня еще есть порох в пороховницах

Я смотрел свой матч с Ломаченко. Парень, который выглядел лучше - победил, я проиграл и ничего не могу с этим поделать. Иной раз лучше потерпеть поражение, чем победить. Я не мог сдать назад, но и не хотел боксировать хуже. Ломаченко был лучше меня тогда. Я принял бой как и любой другой - поражение есть поражение.

Ломаченко постоянно прогрессирует, у него каждый раз новый стиль. То, что Линарес отправил его в нокдаун, еще ничего не значит. Бойцы иногда пропускают удары, у нас нет неуязвимости, такое бывает, это часть спорта“, - заявил кубинец в интервью vringe.

Раннее Хорхе Линарес заявил, что уверен в победе над Василем Ломаченко в их потенциальном реванше.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Украина
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