Пакьяо провел открытую тренировку перед боем с Бронером

Мэнни Пакьяо завершил подготовку к поединку с Эдрианом Бронером.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо провел открытую тренировку накануне своего боя против Эдриана Бронера.

Филиппинский боксер провел спарринг в Лос-Анджелесе, а также ответил на вопросы журналистов.

Бой Пакьяо - Бронер состоится 19 января в Лас-Вегасе.

Ранее тренер Пакьяо высказал уверенность в том, что филиппинец проведет реванш с Мейвезером.