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Пакьяо провел открытую тренировку перед боем с Бронером

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Мэнни Пакьяо завершил подготовку к поединку с Эдрианом Бронером.
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо
BoxingScene

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо провел открытую тренировку накануне своего боя против Эдриана Бронера.

Филиппинский боксер провел спарринг в Лос-Анджелесе, а также ответил на вопросы журналистов.

Бой Пакьяо - Бронер состоится 19 января в Лас-Вегасе.

Ранее тренер Пакьяо высказал уверенность в том, что филиппинец проведет реванш с Мейвезером.

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Теги: Мэнни Пакьяо, Эдриан Бронер, бокс
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