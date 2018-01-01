Пакьяо провел открытую тренировку перед боем с Бронером
Мэнни Пакьяо завершил подготовку к поединку с Эдрианом Бронером.
Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо провел открытую тренировку накануне своего боя против Эдриана Бронера.
Филиппинский боксер провел спарринг в Лос-Анджелесе, а также ответил на вопросы журналистов.
Бой Пакьяо - Бронер состоится 19 января в Лас-Вегасе.
Ранее тренер Пакьяо высказал уверенность в том, что филиппинец проведет реванш с Мейвезером.
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