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Соперником Ортиса может стать непобедимый британец

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Соперник известен "с вероятностью 95 или даже 96 процентов".
Соперником Ортиса может стать непобедимый британец

Кубинский экс-претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Луис Ортис в следующем своем поединке может встретиться с незнающим поражений британцем Джо Джойсом.

Об этом сообщил менеджер Джойса, Сэм Джонс, добавим, что вероятность встречи Ортиса и Джойса – "95 или даже 96 процентов".

Ранее сообщалось, что следующий бой Луис Ортис проведет 2 марта в Бруклине, США. Напомним, Ортиса называли одним из двух реальных претендентов на бой с Александром Усиком.

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Теги: Луис Ортис, бокс
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