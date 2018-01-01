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У украинского боксера сорвался бой за день до выхода на ринг

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Иван Редкач сообщил, что он не появится на ринге в эти выходные.
У украинского боксера сорвался бой за день до выхода на ринг

Украинский полусредневес Иван Редкач не выйдет на ринг в Лос-Анджелесе в андеркарте поединка кубинца Гильермо Ригондо и мексиканца Даниэля Росаса.

Редкач должен был встретится с 29-летним аргентинцем Николасом Веласкесом, но бой сорвался. Об этом заявил украинский боксер на своей странице в соцсетях.

О причине срыва боя Редкач не сообщил, но пообещал в скором времени вернутся на ринг.

Напомним, что в последнем поединке, который прошел в июне 2018 года, Редкач победил единогласным решением судей.

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Теги: Иван Редкач, бокс
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