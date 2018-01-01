У украинского боксера сорвался бой за день до выхода на ринг

Иван Редкач сообщил, что он не появится на ринге в эти выходные.

Украинский полусредневес Иван Редкач не выйдет на ринг в Лос-Анджелесе в андеркарте поединка кубинца Гильермо Ригондо и мексиканца Даниэля Росаса.

Редкач должен был встретится с 29-летним аргентинцем Николасом Веласкесом, но бой сорвался. Об этом заявил украинский боксер на своей странице в соцсетях.

О причине срыва боя Редкач не сообщил, но пообещал в скором времени вернутся на ринг.

Напомним, что в последнем поединке, который прошел в июне 2018 года, Редкач победил единогласным решением судей.