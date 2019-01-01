Команды Головкина и Альвареса начали переговоры о третьем бое

Оскар де ла Хойя рассказал о стартовавших переговорах.

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя рассказал о начале переговоров о третьем поединке Сауля Альвареса с Геннадием Головкиным.

"Мы начали предварительные переговоры о такой встрече. Она может пройти 4 мая, на праздник Синко дель Майо - это самый большой уик-энд в мире бокса.

Альварес готов к третьей схватке, он хочет драться с любым соперником, который сделает его великим. Такая встреча может пройти в Лас-Вегасе, переговоры начались", - приводит слова де ла Хойи ESPN.

В прошлом Сауль Альварес и Геннадий Головкин провели две встречи. В первом поединке была зафиксирована ничья, а второй бой завершился в пользу Альвареса