Деревянченко приступил к подготовке к своему следующему бою

Украинский боксер может провести поединок за статус обязательного претендента.

Экс-претендент на чемпионский титул, украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко на своей странице в Facebook сообщил, что начал тренировочный лагерь.

Ожидается, что Деревянченко оспорит статус официального претендента на пояс IBFв поединке против немца Джека Кулкая. Переговоры между командами еще не закончились, поэтому нет ни даты, ни места боя.