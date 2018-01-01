Переключиться на мобильную версию

Промоутер Фьюри: Реванш с Уайлдером состоится в США, Тайсон уже начал подготовку

Комментариев: 0
Фрэнк Уоррен назвал потенциальную дату реванша Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером.
Деонтей Уайлдер, Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер, Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри
Getty Images

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен предположил, что реванш его подопечного с Деонтеем Уайлдером состоится еще до лета в США.

Читай также: Усик, Ломаченко и Гвоздик назвали своего победителя в бою Уайлдер - Фьюри

"Думаю, что реванш Тайсона с Деонтеем состоится в США, ведь там больше всего денег. Этого хотят все, в том числе и сами боксеры. Скорее всего, он пройдет еще до июня. Тайсон уже начал тяжелые тренировки", - приводит слова Уоррена ESPN.

Напомним, первый бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера прошел в декабре и завершился вничью. Отметим, что британец дважды побывал в нокдауне.

Жена Фьюри призналась, что думала, что Тайсон не встанет после тяжелого нокдауна в 12-м раунде.

Вашему вниманию также статистика ударов в бою Уайлдер - Фьюри.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри призвал Уайлдера согласиться на реванш.

Поделись:
Теги: бокс, Фрэнк Уоррен, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, реванш
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь