Промоутер Фьюри: Реванш с Уайлдером состоится в США, Тайсон уже начал подготовку
Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен предположил, что реванш его подопечного с Деонтеем Уайлдером состоится еще до лета в США.
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"Думаю, что реванш Тайсона с Деонтеем состоится в США, ведь там больше всего денег. Этого хотят все, в том числе и сами боксеры. Скорее всего, он пройдет еще до июня. Тайсон уже начал тяжелые тренировки", - приводит слова Уоррена ESPN.
Напомним, первый бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера прошел в декабре и завершился вничью. Отметим, что британец дважды побывал в нокдауне.
Жена Фьюри призналась, что думала, что Тайсон не встанет после тяжелого нокдауна в 12-м раунде.
Вашему вниманию также статистика ударов в бою Уайлдер - Фьюри.
Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри призвал Уайлдера согласиться на реванш.
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