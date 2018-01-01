Промоутер Фьюри: Реванш с Уайлдером состоится в США, Тайсон уже начал подготовку

Фрэнк Уоррен назвал потенциальную дату реванша Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером.

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен предположил, что реванш его подопечного с Деонтеем Уайлдером состоится еще до лета в США.

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"Думаю, что реванш Тайсона с Деонтеем состоится в США, ведь там больше всего денег. Этого хотят все, в том числе и сами боксеры. Скорее всего, он пройдет еще до июня. Тайсон уже начал тяжелые тренировки", - приводит слова Уоррена ESPN.

Напомним, первый бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера прошел в декабре и завершился вничью. Отметим, что британец дважды побывал в нокдауне.

Жена Фьюри призналась, что думала, что Тайсон не встанет после тяжелого нокдауна в 12-м раунде.

Вашему вниманию также статистика ударов в бою Уайлдер - Фьюри.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри призвал Уайлдера согласиться на реванш.