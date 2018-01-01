Кролла - о возможном бое с Ломаченко: Люди считают меня сумасшедшим

Британский боксер уверен, что сумеет шокировать мир своей победой над украинским чемпионом.

Британский боксер в легком весе Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО) хочет провести бой с чемпионом в своей категории по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко (12-1, 9 КО).

Читай также: Линарес: Хочу реванш с Ломаченко, и я уверен, что смогу победить

“Я хочу выйти в ринг против Ломаченко. Я готов провести этот бой, ведь я уверен, что сумею шокировать мир. Некоторые люди считают меня сумасшедшим, говорят, что он меня размажет за раунд-два, но это лишь ваше мнение.

Читай также: Ломаченко намерен провести три поединка в следующем году

Я заслуженно стал обязательным претендентом, добыл несколько побед, и вы должны уважать меня, ведь я готов сразиться с самым сильным боксером. Многие в меня не верят, но для меня это не имеет значения“, - сказал Кролла в интервью подкасту Boxing Life Stories.

Ранее Энтони Кролла уже говорил, что сумеет победить Василия Ломаченко, и назвал приблизительную дату и место поединка с украинцем.