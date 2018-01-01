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Кролла - о возможном бое с Ломаченко: Люди считают меня сумасшедшим

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Британский боксер уверен, что сумеет шокировать мир своей победой над украинским чемпионом.
Энтони Кролла
Энтони Кролла
Getty Images

Британский боксер в легком весе Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО) хочет провести бой с чемпионом в своей категории по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко (12-1, 9 КО).

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“Я хочу выйти в ринг против Ломаченко. Я готов провести этот бой, ведь я уверен, что сумею шокировать мир. Некоторые люди считают меня сумасшедшим, говорят, что он меня размажет за раунд-два, но это лишь ваше мнение.

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Я заслуженно стал обязательным претендентом, добыл несколько побед, и вы должны уважать меня, ведь я готов сразиться с самым сильным боксером. Многие в меня не верят, но для меня это не имеет значения“, - сказал Кролла в интервью подкасту Boxing Life Stories.

Ранее Энтони Кролла уже говорил, что сумеет победить Василия Ломаченко, и назвал приблизительную дату и место поединка с украинцем.

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Теги: бокс, Энтони Кролла, Василий Ломаченко
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