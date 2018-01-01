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Линарес: Хочу реванш с Ломаченко, и я уверен, что смогу победить

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Хорхе Линарес рассчитывает в ближайшее время сразиться с украинским чемпионом Василием Ломаченко.
Хорхе Линарес и Василий Ломаченко
Хорхе Линарес и Василий Ломаченко
Boxing Scene

Экс-чемпион мира Хорхе Линарес (45-4, 28 КО) в очередной раз подтвердил свое желание провести реванш с чемпионом мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василием Ломаченко (12-1, 9 КО).

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"Да, я бы хотел во второй раз сразиться с Ломаченко. Я знаю, что я смогу у него выиграть. Я сделал то, что до этого никому не удавалось - отправил его в нокдаун.

Только ради этого боя я готов вернуться в легкую весовую категорию", - приводит слова Линареса BoxingScene.


Линарес отправил Ломаченко в нокдаун. Фото: Boxing Scene

Напомним, вечер бокса с участием Ломаченко и Линареса состоялся в ночь с 12 на 13 мая 2018 года. В том бою украинец нокаутировал своего соперника в 10-м раунде, но и впервые в профессиональной карьере побывал в нокдауне.

Стоит отметить, что в этом бою Ломаченко боксировал с травмой, и после поединка ему пришлось сделать операцию.

Ранее Хорхе Линарес уже намекал на реванш с Василием Ломаченко.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, реванш
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