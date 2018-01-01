Линарес: Хочу реванш с Ломаченко, и я уверен, что смогу победить

Хорхе Линарес рассчитывает в ближайшее время сразиться с украинским чемпионом Василием Ломаченко.

Экс-чемпион мира Хорхе Линарес (45-4, 28 КО) в очередной раз подтвердил свое желание провести реванш с чемпионом мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василием Ломаченко (12-1, 9 КО).

Читай также: Линарес: Я готов вернуться в легкий вес для реванша с Ломаченко

"Да, я бы хотел во второй раз сразиться с Ломаченко. Я знаю, что я смогу у него выиграть. Я сделал то, что до этого никому не удавалось - отправил его в нокдаун.

Только ради этого боя я готов вернуться в легкую весовую категорию", - приводит слова Линареса BoxingScene.



Линарес отправил Ломаченко в нокдаун. Фото: Boxing Scene

Напомним, вечер бокса с участием Ломаченко и Линареса состоялся в ночь с 12 на 13 мая 2018 года. В том бою украинец нокаутировал своего соперника в 10-м раунде, но и впервые в профессиональной карьере побывал в нокдауне.

Стоит отметить, что в этом бою Ломаченко боксировал с травмой, и после поединка ему пришлось сделать операцию.

Ранее Хорхе Линарес уже намекал на реванш с Василием Ломаченко.