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Уайт: Если Кличко хочет бой, то он его получит, но после этого он больше не вернется

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Британец готов провести бой с легендарным украинским боксером.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Boxing Scene

Британский боксер супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт выразил готовность провести бой с именитым экс-чемпионом мира Владимиром Кличко.

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"Я знаю, что мой бой с Энтони Джошуа в апреле маловероятен. Я вчера получил от него глупое предложение, хотя я ожидал его еще с октября. Эдди Хирн назначил мне встречу на 14 января, где мы обсудим предложение Джошуа и другие варианты.

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Я не знаю, что мне приготовил Хирн, но определенно могу сказать, что хотел бы подраться с Кличко. Если он действительно хочет бой, то он его получит. И после того, как я с ним закончу, он больше никогда не вернется, это я обещаю", - приводит слова Уайта The Sun.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко собирается вернуться в ринг, чтобы провести бой с Диллианом Уайтом.

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Теги: бокс, Владимир Кличко, Диллиан Уайт, Эдди Хирн
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