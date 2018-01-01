Дмитрий Сосновский ушел из поста тренера сборной Украины

Наставник "золотой команды" ушел по собственному желанию.

В аматорском боксе Украины случилась громкая отставка - пост наставника мужской национальной сборной покинул Дмитрий Сосновский.

Сосновский написал заявление по собственному желанию. Таковой была просьба президента ФБУ Владимира Продивуса.

Дмитрий Сосновский возглавлял сборную Украины на протяжении 14 лет. На это время припал период выступления "золотой команды": Василия Ломаченко, Александра Усика и Александра Гвоздика.

Эта команда дважды становилась лучшей в Европе, раз - лучшей в мире, а на трех Олимпийских играх подопечные Сосновского выиграли 7 медалей, в том числе 5 на Олимпиаде в Лондоне. Сам Дмитрий Сосновский признавался в 2011 году лучшим тренером мира по версии АИБА.

Имя нового главного тренера мужской сборной будет известно в ближайшее время. На эту должность рассматриваются кандидатуры Леонида Лоивского, Александра Полищука и Александра Хижняка-старшего.