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Кличко может вернутся в бокс и провести поединок с Уайтом

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Бой может состояться в апреле на стадионе Уэмбли.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Один из самых известных и уважаемых британских журналистов, пишущих о боксе, Стив Барс, рассказал, что, по его информации, украинец Владимир Кличко вернется на ринг.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе может провести бой в апреле с Диллианом Уайтом на стадионе Уэмбли.

“Мне все больше кажется, что Джошуа проведет бой с Миллером в США. Тогда либо апрельская дата на Уэмбли (13 апреля) будет перенесена, либо там будет происходить не менее грандиозное событие.

Не знаю, можно ли об этом говорить, но я чаще слышу об этом. Владимир Кличко возвращается и он снова собирается выйти в ринг. Все чаще я слышу, что он выйдет против большого британского тяжеловеса. Нет, это не Джошуа или Фьюри - это Диллиан Уайт“, - заявил Банс в своем подкасте на BBC 5 Live Boxing.

Ранее Эдди Хирн заявлял, что Кличко вернется в ринг.

Напомним, последний бой Владимира Кличко состоялся в апреле 2017 года, где Энтони Джошуа победил украинца техническим нокаутом в 11-м раунде и забрал пояса по версиям WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе. 
 

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Теги: бокс, Владимир Кличко, Диллиан Уайт
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Источник: BBC 5 Live Boxing

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Комментариев (1)
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Dmitriy7    11.01.2019, 10:11
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давай виталька
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