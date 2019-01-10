Фьюри призвал Уайлдера согласиться на реванш
Британский боксер заявил, что уже готов к поединку.
Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри сообщил, что готов к реваншу с обладателем пояса WBС Деонтеем Уайлдером.
"Сейчас я занимаюсь поддержкой физической формы. Мои кондиции такие же, как и во время боя. Я готов к поединку, Уайлдер, давай устроим наш бой, не обделайся, приятель", - заявил Фьюри в интервью BT Sport.
Напомним, в декабре поединок Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри завершился вничью.
Ранее сообщалось, что реванш может пройти в марте.
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