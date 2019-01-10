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Фьюри призвал Уайлдера согласиться на реванш

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Британский боксер заявил, что уже готов к поединку.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри сообщил, что готов к реваншу с обладателем пояса WBС Деонтеем Уайлдером.

"Сейчас я занимаюсь поддержкой физической формы. Мои кондиции такие же, как и во время боя. Я готов к поединку, Уайлдер, давай устроим наш бой, не обделайся, приятель", - заявил Фьюри в интервью BT Sport.

Напомним, в декабре поединок Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри завершился вничью.

Ранее сообщалось, что реванш может пройти в марте.

 

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер
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Источник: sport.bt.com

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Комментариев (1)
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    10.01.2019, 20:32
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