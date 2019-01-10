Хирн: Усик либо остается в своем весе и дерется с Лебедевым, либо идет в хэвивейт

Известный промоутер рассказал о схемах развития карьеры украинского чемпиона.

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Эдди Хирн рассказал о возможных путях дальнейшего развития карьеры украинца.

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“На следующей неделе у нас запланирована встреча в Нью-Йорке, чтобы определится со следующим соперником и датой боя. Могу сказать, что мы видим два варианта - либо он остается в прежней весовой категории и дерется с Лебедевым, либо переходит в супертяжи“, - цитирует Хирна ESPN.

Также Хирн заявил, что в 2019 году может состояться бой с чемпионом IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (13-0, 13 КО), который заинтересован в переходе в первый тяжелый вес, чтобы бросить вызов Усику.

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По словам Хирна, в будущем Усик, вероятнее всего, все же бросит вызов чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-0, 21 КО), однако конкретных дат промоутер не называет.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира Пол Малиньяджи считает, что Александру Усику нужно идти в супертяжелый вес.

Отмечалось, что украинец не попал в список возможных соперников Джошуа на ближайшие два года.