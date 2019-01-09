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Пакьяо и Мейвезер встретились на матче НБА

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Боксеры дружественно поприветствовали друг друга.
Мэнни Пакьяо приветствует Флойда Мейвезера
Мэнни Пакьяо приветствует Флойда Мейвезера
Getty Images

Многократные чемпионы мира по боксу в разных весовых категориях Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер повидались на поединке регулярного чемпионата НБА между Лос-Анджелес Клипперс и Шарлотт Хорнетс.

 

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Пакьяо первым подошел к своему экс-оппоненту по боксерскому рингу, после чего спортсмены обменялись теплым приветствием.

Отметим, что Мейвезер и Пакьяо сталкивались в качестве соперников на ринге в мае 2015 года. Тогда именитый американец одолел своего визави.

Ныне Флойд завершил профессиональную боксерскую карьеру, однако недавно провел выставочный поединок в Японии.

Напомним, что ранее Мэнни Пакьяо выражал надежду на возможность взять реванш у Мейвезера.

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Теги: Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, бокс, НБА
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