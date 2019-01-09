Пакьяо и Мейвезер встретились на матче НБА

Боксеры дружественно поприветствовали друг друга.

Многократные чемпионы мира по боксу в разных весовых категориях Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер повидались на поединке регулярного чемпионата НБА между Лос-Анджелес Клипперс и Шарлотт Хорнетс.

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Пакьяо первым подошел к своему экс-оппоненту по боксерскому рингу, после чего спортсмены обменялись теплым приветствием.

Отметим, что Мейвезер и Пакьяо сталкивались в качестве соперников на ринге в мае 2015 года. Тогда именитый американец одолел своего визави.

Ныне Флойд завершил профессиональную боксерскую карьеру, однако недавно провел выставочный поединок в Японии.

Напомним, что ранее Мэнни Пакьяо выражал надежду на возможность взять реванш у Мейвезера.