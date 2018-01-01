Переключиться на мобильную версию

Хорн выразил желание провести поединок с Альваресом или Головкиным

Комментариев: 0
Австралиец считает, что может бороться за пояса в трех категориях.
Джефф Хорн
Джефф Хорн
Courier Mail/Ric Frearson

Экс-чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Джефф Хорн хочет провести свой следующий бой против обладателя титула WBA Regular в среднем весе Сауля Альвареса или представителя Казахстана Геннадия Головкина.

"Я только что вышел из отпуска и вернулся в тренировочный режим. Мы пообщаемся с промоутерами и подберем соперника, который будет готов выйти со мной в ринг в апреле или в мае. Я бы хотел получить великих соперников. Мне бы хотелось подраться с Альваресом. Он очень хорош, но его реально победить.

Если Головкин решит вернуться в средний вес, я также не буду против боя с ним. Сейчас я могу бороться за пояса в трех категориях - полусредней, первой средней и средней", - цитирует Хорна BoxingScene.

Напомним, 30 ноября 2018 года Хорн нокаутировал Энтони Мандайна уже в первом раунде.

Поделись:
Теги: бокс, Джефф Хорн, Геннадий Головкин, Сауль Альварес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: BoxingScene

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь