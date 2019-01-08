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Хирн анонсировал следующий бой Усика

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Промоутер намекнул, где и когда пройдет поединок украинца.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
BoxingScene

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн своей публикацией в соцсети Instagram намекнул на то, где пройдет следующий поединок абсолютного чемпиона мира по боксу и анонсировал грядущий бой.

“Скоро будет анонсирован следующий бой“, - написал британец.

Кроме того, глава промоутерской компании Macthroom добавил в публикацию флаги Украины, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, из чего можно сделать предположение, что матч состоится в США.

Кроме того, Хирн отметил в своей публикации американский филиал телеканала DAZN и британский канал Sky Sports.

Ранее Александр Красюк назвал вероятных соперников Усика в хевивейте.

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Теги: бокс, Александр Усик, Эдди Хирн
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Источник: instagram.com

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