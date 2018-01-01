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IBF внесла изменения в правила распределения гонораров в титульных поединках

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Чемпион будет получать от 65% до 85% призового фонда.
Президент IBF Дерил Пиплз
Президент IBF Дерил Пиплз
macaudailytimes.com

Руководство Всемирной федерация бокса (IBF) внесло изменения в правила, которые определяют разделение призового фонда при проведении поединков под эгидой организации.

Ранее призовой фонд делился между чемпионом и обязательным претендентом в соотношении 75/25 вне зависимости от положения претендента в рейтинге. Теперь чемпион будет получать 65% призового фонда, если претендент занимает в рейтинге первое или второе место, и 85% призового фонда, если защита проводится против претендента, находящегося в рейтинге не выше третьего места.

Данное соотношение не является строго фиксированным, IBF оставляет за собой право менять его в тех случаях, когда этого требует одна из сторон. Такое изменение должно быть одобрено большинством голосов участников совета директоров организации.

Ранее сообщалось, что в апреле за титул IBF свой поединок проведет украинец Василий Ломаченко.

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Теги: бокс, IBF
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Источник: klitschko-brothers.com

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