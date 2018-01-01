IBF внесла изменения в правила распределения гонораров в титульных поединках

Чемпион будет получать от 65% до 85% призового фонда.

Руководство Всемирной федерация бокса (IBF) внесло изменения в правила, которые определяют разделение призового фонда при проведении поединков под эгидой организации.

Ранее призовой фонд делился между чемпионом и обязательным претендентом в соотношении 75/25 вне зависимости от положения претендента в рейтинге. Теперь чемпион будет получать 65% призового фонда, если претендент занимает в рейтинге первое или второе место, и 85% призового фонда, если защита проводится против претендента, находящегося в рейтинге не выше третьего места.

Данное соотношение не является строго фиксированным, IBF оставляет за собой право менять его в тех случаях, когда этого требует одна из сторон. Такое изменение должно быть одобрено большинством голосов участников совета директоров организации.

Ранее сообщалось, что в апреле за титул IBF свой поединок проведет украинец Василий Ломаченко.