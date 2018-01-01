Шелестюк назвал имена боксеров, с которыми готов провести бой
Украинский боксер ответил на вопросы своих поклонников в социальной сети Instagram.
Украинский боксер Тарас Шелестюк на своей страничке в Instagram предложил своим болельщикам задать ему вопросы, ответы на которые он опубликовал в Stories.
На вопрос о следующем бое Шелестюк отметил, что на данный момент ведутся переговоры и ожидается, что поединок состоится в марте.
Также украинец отметил, что хотел бы провести бой с такими боксерами, как Эррол Спенс, Майк Альварадо и Крис Алгиери.
Кроме того Шелестюк отметил, что профессиональному боксеру лучше тренироваться в Америке, однако в Украине более развита любительская школа бокса.
Ранее сообщалось, что Тарас Шелестюк бросил вызов новому чемпиону WBC.
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