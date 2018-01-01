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Шелестюк назвал имена боксеров, с которыми готов провести бой

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Украинский боксер ответил на вопросы своих поклонников в социальной сети Instagram.
Тарас Шелестюк
Тарас Шелестюк
instagram.com/tarasshelestyuk/

Украинский боксер Тарас Шелестюк на своей страничке в Instagram предложил своим болельщикам задать ему вопросы, ответы на которые он опубликовал в Stories.

На вопрос о следующем бое Шелестюк отметил, что на данный момент ведутся переговоры и ожидается, что поединок состоится в марте.

Также украинец отметил, что хотел бы провести бой с такими боксерами, как Эррол Спенс, Майк Альварадо и Крис Алгиери.

Кроме того Шелестюк отметил, что профессиональному боксеру лучше тренироваться в Америке, однако в Украине более развита любительская школа бокса.

Ранее сообщалось, что Тарас Шелестюк бросил вызов новому чемпиону WBC.

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Теги: бокс, Украина, Тарас Шелестюк
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