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Арум заявил, что Ломаченко в апреле проведет бой за титул IBF

Комментариев: 1
Василий Ломаченко уже весной попробует заполучить третий пояс в легком весе.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) в апреле проведет бой за титул IBF в своей весовой категории. Об этом заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

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“В апреле Ломаченко вернется на ринг. В ESPN злятся, когда я называю место встречи раньше времени, они сами любят анонсировать название арены. Могу сказать, что это будет топовая арена Лос-Анджелеса.

Он проведет бой с обладателем титула IBF, имя которого мы узнаем 2 февраля“, – сказал Арум в интервью YouTube-каналу Milky Way Sports.

Напомним, что 2-го февраля состоится бой россиянина Исы Чаниева и британца Ричарда Комми за титул IBF.

Ранее сообщалось, что чемпион WBC Хосе Рамирес выразил желание сразиться с Василием Ломаченко.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Боб Арум, IBF
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Комментариев (1)
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Peyot    09.01.2019, 12:51
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Peyot
О еще один рюзкий чемпиона)))) Иса Чаниев)))
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