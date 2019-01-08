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Поветкин: Не могу понять, почему Уайт называет меня трусом

Комментариев: 1
Россиянин подтвердил, что не собирается завершать свою спортивную карьеру.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Getty Images

Бывший чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжелом весе Александр Поветкин ответил Диллиану Уайту, который назвал его трусом.

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"С какой стати Уайт называет меня трусом? Я лично не могу понять. Все идет по плану. Повторюсь, с боксом завязывать не собираюсь - готовлюсь к бою. Надеюсь, что мой следующий поединок состоится в апреле, а кто будет моим соперником, для меня не имеет значения", - цитирует Поветкина Мир бокса.

Напомним, в ночь с 22 на 23 сентября Энтони Джошуа защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе победив Александра Поветкина.

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Теги: бокс, Александр Поветкин, Диллиан Уайт
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Источник: vsenabox.ru

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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  08.01.2019, 22:36
Оценка:  0
ВоблаВологда
Пускай выходит витязь, покажет прыть молодецкую да удаль богатырскую. Надеюсь, в углу ринга фанаты Сашка накидают ему огромную кучу навоза, чтоб, когда его нокаутируют, он мягко упал, в свою, скрепную, любимую всеми русскими людьми среду обитания))))))).
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