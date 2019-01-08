Уайт: Я могу нокаутировать Джошуа

Боксер выразил уверенность в том, что ему под силу победить своего соотечественника.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт считает, что ему удастся нокаутировать чемпиона мира по версии IBO, WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа в случае реванша.

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“Я не верю, что наш реванш состоится скоро. Но, если это произойдет, я чувствую, что могу нокаутировать его“, - цитирует британца BoxingScene.

Напомним, что в декабре Уайт отправил Чисору в тяжелый нокаут и защитил пояса WBC Silver и WBO International.