Переключиться на мобильную версию

Чемпион WBC выразил желание сразиться с Ломаченко

Комментариев: 0
Хосе Рамирес заявил, что если появится возможность провести бой с украинцем, то он ею воспользуется.
Хосе Карлос Рамирес
Хосе Карлос Рамирес
Getty Images

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес (23-0, 16 КО) заявил, что готов провести бой с украинцем Василием Ломаченко (12-1, 9 КО).

Читай также: Усик: В следующем году Ломаченко станет абсолютным чемпионом

“Мне легко сражаться в 63,5 кг и думаю, что если у меня появится возможность сразиться с Ломаченко, то я сделаю это перед тем, как завоевывать остальные пояса в первом полусреднем весе. Думаю, что это возможно, ведь мы оба - боксеры Top Rank. 

Читай также: Ломаченко - о бое с Кроллой: Если это произойдет, то в США

Если я смогу объединить пояса в своем дивизионе и почувствую, что способен на большее, то в 2020 году могу подняться в полусредний вес к Теренсу Кроуфорду, который также из Top Rank“, – приводит слова Рамиреса ESNEWS.

Ранее сообщалось, что украинец Василий Ломаченко не готов провести бой с Майки Гарсией в полусреднем весе.

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хосе Карлос Рамирес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь