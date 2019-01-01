Чемпион WBC выразил желание сразиться с Ломаченко
Чемпион WBC в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес (23-0, 16 КО) заявил, что готов провести бой с украинцем Василием Ломаченко (12-1, 9 КО).
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“Мне легко сражаться в 63,5 кг и думаю, что если у меня появится возможность сразиться с Ломаченко, то я сделаю это перед тем, как завоевывать остальные пояса в первом полусреднем весе. Думаю, что это возможно, ведь мы оба - боксеры Top Rank.
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Если я смогу объединить пояса в своем дивизионе и почувствую, что способен на большее, то в 2020 году могу подняться в полусредний вес к Теренсу Кроуфорду, который также из Top Rank“, – приводит слова Рамиреса ESNEWS.
Ранее сообщалось, что украинец Василий Ломаченко не готов провести бой с Майки Гарсией в полусреднем весе.
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