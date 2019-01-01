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Промоутер Фьюри рассказал о переговорах с командой Уайлдера

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Фрэнк Уоррен пытается договориться о незамедлительном реванше.
Промоутер Фьюри рассказал о переговорах с командой Уайлдера

Промоутер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, Фрэнк Уоррен, в интервью ВВС сообщил о том, что уже начались переговоры между ним и менеджером американского чемпиона WBC Деонтея Уайлдера, Шелли Финкелем.

"Сейчас я веду переговоры с менеджером Уайлдера Шелли Финкелем. Пытаемся договориться о проведении незамедлительного реванша. Вы же знаете, что значит имя Тайсона Фьюри? Не важно, кто будет его оппонентом. Не важно, в какой стране состоится бой, он - гарантия заполненных трибун. Его везде знают", - заявил Уоррен.

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Теги: Тайсон Фьюри, Фрэнк Уоррен, бокс
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