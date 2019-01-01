Ригондо: Бой против Ломаченко был ошибкой

Кубинец считает Василия Ломаченко великим чемпионом.

Бывший чемпион мира в легком весе Гильермо Ригондо признался, что жалеет о поединке против украинца Василия Ломаченко.

"Это была ошибка. Мне не стоило перепрыгивать через две весовых категории ради этого боя. Особенно, если учитывать тот лагерь, какой у меня был. Но я не оправдываюсь.

Ломаченко - великий чемпион, но, возможно, поединок с ним был ошибкой. В жизни люди совершают ошибки, но важно то, как ты вернешься после них. Это покажет, чемпион ты, или нет. Я вернулся и готов принять вызов", - сказал кубинец в интвервью Boxingtalk.

Напомним, Василий Ломаченко завершил бой против Гильермо Ригондо победой, защитив свой титул чемпиона мира во втором полулегком весе.