Промоутер Паркера не против организовать бой с Усиком

При этом Дэвид Хиггинс отметил, что это возможно только тогда, когда украинец сделает себе более громкое имя.

В СМИ появилась информация, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозеф Паркер отказался проводить бой с украинцем Александром Усиком.

Промоутер Паркера Дэвид Хиггинс официально опровергнул эту информацию, заявив, что вообще не вел переговоров с представителями украинца.

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“Официально вам говорю, что у меня не было ни одного контакта с командой Усика. Джозеф не избегает поединков, никогда. Если рассматривать теоретическую возможность боя с Усиком, то у него еще нет такой популярности в Англии - он лишь раз тут боксировал.

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Кроме того, этот бой рано проводить с экономической точки зрения. Конечно, это возможно будет сделать, но при определенных обстоятельствах, когда Усик заявит о себе громче“, - цитирует Хиггинса Fight Nights.

Ранее сообщалось, что в марте Александр Усик может провести бой с Денисом Лебедевым.