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Усик заявил, что не имел большого желания ехать в Россию

Комментариев: 6
Украинский боксер высказался о финальном бое Всемирной боксерской суперсерии,состоявшемся в Москве.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик признался, что в преддверии финального поединка WBSS с Муратом Гассиевым он не испытывал желания боксировать в Москве, но сделал это из-за возможности завоевать чемпионские титулы.

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“У меня не было особого желания боксировать в России, однако передо мной стоял выбор: либо еду в Москву и получаю шанс стать абсолютным чемпионом мира, либо не еду и теряю возможность завоевать титулы. Решил воспользоваться шансом. О критике в свой адрес знаю, но мне все равно. Я поехал туда, чтобы стать абсолютным чемпионом .

Знаете, когда Украина заживет хорошо? Когда каждый честно и качественно начнет выполнять свою работу. Я поехал в Россию и добросовестно сделал свою работу. Совесть у меня чистая, я выиграл под флагом Украины, очень люблю свою страну, но не кричу об этом, а молча выполняю работу“, – приводит слова боксера expres.online.

Накануне стало известно, что в марте может состояться бой Александра Усика с Денисом Лебедевым.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, Украина, Россия, бокс
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  06.01.2019, 16:32
Оценка:  -4
гость
У множества украинских девчат тоже нет такого желания, однако им так же нужна валюта, как Усику пояса, вот торгуют влагалищами у агрессора...
BROKER666    06.01.2019, 16:30
Оценка:  +3
BROKER666
та правильно сделал что поехал - ещё раз доказал ордынцам что от козацкого удара ихи ничто не спасёт, даже кремлёвские стены (Первым был Вовчик Кличко)
гость  (аноним)  06.01.2019, 16:16
Оценка:  +2
гость
Казламордые!!! Смотрел ваш новогодний огонек зазомбированный и выступление ПНХ так это не вовка, а потом слушал Вовку Вервольфыча его начали поить чаем с мельдонием.
Усик  (аноним)  06.01.2019, 16:07
Оценка:  +3
Усик
Скоро приеду Лебедю дам пиздюлей. Готовьте больницу для птицы, ветеринаров.
Усик  (аноним)  06.01.2019, 16:05
Оценка:  +4
Усик
Поняли, кацапы. Я за поясом ехал. Забрал. Теперь нахрен идите. Не брат я вам. Скрепы свои себе в жопу засуньте.
гость  (аноним)  06.01.2019, 16:04
Оценка:  -1
гость
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