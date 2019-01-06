Усик заявил, что не имел большого желания ехать в Россию

Украинский боксер высказался о финальном бое Всемирной боксерской суперсерии,состоявшемся в Москве.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик признался, что в преддверии финального поединка WBSS с Муратом Гассиевым он не испытывал желания боксировать в Москве, но сделал это из-за возможности завоевать чемпионские титулы.

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“У меня не было особого желания боксировать в России, однако передо мной стоял выбор: либо еду в Москву и получаю шанс стать абсолютным чемпионом мира, либо не еду и теряю возможность завоевать титулы. Решил воспользоваться шансом. О критике в свой адрес знаю, но мне все равно. Я поехал туда, чтобы стать абсолютным чемпионом .

Знаете, когда Украина заживет хорошо? Когда каждый честно и качественно начнет выполнять свою работу. Я поехал в Россию и добросовестно сделал свою работу. Совесть у меня чистая, я выиграл под флагом Украины, очень люблю свою страну, но не кричу об этом, а молча выполняю работу“, – приводит слова боксера expres.online.

Накануне стало известно, что в марте может состояться бой Александра Усика с Денисом Лебедевым.