Усик в марте может провести бой с Лебедевым - промоутер

Александр Красюк назвал условие, при котором Усик останется в крузервейте.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик может весной провести защиту своих титулов в поединке с россиянином Денисом Лебедевым. Об этом заявил промоутер украинца Александр Красюк.

"Если не удастся договориться с боксерами в супертяжелом весе, то Усик проведет в марте обязательную защиту против Дениса Лебедева в крузервейте. В конце следующей недели мы встретимся с Хирном и все обсудим", - цитирует Красюка Fight News.