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Усик в марте может провести бой с Лебедевым - промоутер

Комментариев: 2
Александр Красюк назвал условие, при котором Усик останется в крузервейте.
Усик в марте может провести бой с Лебедевым - промоутер

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик может весной провести защиту своих титулов в поединке с россиянином Денисом Лебедевым. Об этом заявил промоутер украинца Александр Красюк.

"Если не удастся договориться с боксерами в супертяжелом весе, то Усик проведет в марте обязательную защиту против Дениса Лебедева в крузервейте. В конце следующей недели мы встретимся с Хирном и все обсудим", - цитирует Красюка Fight News.

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Теги: Денис Лебедев, Александр Усик, бокс
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Комментариев (2)
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Alcoolique    05.01.2019, 22:41
Оценка:  0
Alcoolique
скорее бы Саня от-уярил эту запухшую рожу...
Фарбио    05.01.2019, 22:37
Оценка:  -1
Фарбио
Усик получи п.зды
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