Дэвис: Ломаченко стал лидером рейтингов P4P из-за цвета кожи

Американец решил поговорить о расизме в боксе.

Чемпион WBA Super во втором полулегком весе Джервонта Дэвис заявил, что украинец Василий Ломаченко занимает первые места во многих рейтингах "паунда" (P4P - рейтинги вне зависимости от весовой категории) из-за своего цвета кожи.

"Интересно, если бы у меня был такой рекорд, как у Ломаченко, 12 побед и 1 поражение, и если бы я дрался со всеми теми парнями, с которыми встречался он, меня бы сделали лидером "паунда"?

Думаю, Флойд Мэйвезер прав, когда говорит, что если бы у него был другой цвет кожи, то он был бы еще популярнее, его ценили бы еще выше", - цитирует американца RingPolska.

Напомним, в 2018 году Ломаченко занял первое место в рейтингах Pound-for-Pound по версиям Boxingtalk и Sports Illustrated.

Ранее сообщалось, что президент IBO назвал Ломаченко одним из лучших боксеров года.