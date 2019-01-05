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Дэвис: Ломаченко стал лидером рейтингов P4P из-за цвета кожи

Комментариев: 3
Американец решил поговорить о расизме в боксе.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион WBA Super во втором полулегком весе Джервонта Дэвис заявил, что украинец Василий Ломаченко занимает первые места во многих рейтингах "паунда" (P4P - рейтинги вне зависимости от весовой категории) из-за своего цвета кожи.

"Интересно, если бы у меня был такой рекорд, как у Ломаченко, 12 побед и 1 поражение, и если бы я дрался со всеми теми парнями, с которыми встречался он, меня бы сделали лидером "паунда"?

Думаю, Флойд Мэйвезер прав, когда говорит, что если бы у него был другой цвет кожи, то он был бы еще популярнее, его ценили бы еще выше", - цитирует американца RingPolska.

Напомним, в 2018 году Ломаченко занял первое место в рейтингах Pound-for-Pound по версиям Boxingtalk и Sports Illustrated.

Ранее сообщалось, что президент IBO назвал Ломаченко одним из лучших боксеров года.

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Теги: Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис, бокс
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Комментариев (3)
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П    05.01.2019, 17:58
Оценка:  0
П
Дэвис - расист!
гость  (аноним)  05.01.2019, 17:45
Оценка:  +2
гость
Эти нигеры стали очень сильно злоупотреблять словом "расизм". И это им сходит с рук из-за цвета кожи. Другими словами: Если в современном мире черномазый говорит о расизме то он сам является расистом. Все мы помним историю с брошенным бананом в белого и черного.
psypha    05.01.2019, 17:36
Оценка:  +2
psypha
зае*али эти вечно ноющие черномазые
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