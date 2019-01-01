Промоутер Фьюри: Сейчас Тайсон гораздо привлекательнее Джошуа

Уоррен уверен, что его подопечный сможет победить Энтони.

Промоутер британского боксера Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что его подопечный сейчас более востребован в боксе, чем Энтони Джошуа.

"Тайсон - народный чемпион. Я думаю, что сейчас он гораздо более привлекателен, чем Энтони Джошуа. Кто бы ни стал следующим соперником Фьюри, если этот бой пройдет в Британии, все билеты будут распроданы, независимо от места проведения.

Тайсон хочет только большие бои, а таковыми можно назвать только два — реванш против Деонтея Уайлдера и поединок против Джошуа. Но Энтони даже слышать не хочет о таком поединке, потому что знает, что его ждет фиаско", — цитирует Уоррена BBC.

Напомним, крайний поединок Фьюри состоялся в начале декабря против американца Деонтея Уайлдера. Несмотря на два нокдауна, бой между боксерами завершился вничью, и теперь они планируют провести реванш.

Ранее Джошуа признался, что умоляет Уайлдера провести поединок с ним.