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Красюк: Поветкин и Ортис - вероятные соперники Усика в хевивейте

Комментариев: 3
Промоутер заявил, что с подбором оппонента для Александра возникли проблемы.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк назвал вероятных соперников для своего клиента.

"Сейчас мы не ведем никаких переговоров. Усик и его команда отдыхают. Но могу уже точно сказать, что есть проблемы с подбором соперников для Усика в супертяжах. Паркер и Миллер отказались от боя, Такам бросил вызов Чисоре, а Уайт, скорее всего, проведет в апреле бой с Джошуа.

Из хороших оппонентов для дебюта Усика в хевивейте, остались только Поветкин и Ортис. С вероятностью 70%, кто-то из них станет первым соперником Усика в супертяжелом весе", - цитирует Красюка Fight News.

Напомним, что накануне популярный ресурс Boxing Scene признал Усика лучшим боксером 2018 года. Ранее Александр Усик также был признан боксером года по версиям Yahoo Sports, ESPN, Sports Illustrated, The Ring и WBA.

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Теги: Александр Красюк, Александр Усик, Луис Ортис, Александр Поветкин, бокс
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  05.01.2019, 14:41
Оценка:  0
гость
Усик если заплатит хорошо. тогда с ним кто то может выйти . А так нужно становиться в большую очередь...В этот супертяжёлый вес он придёт никем.
ВоблаВологда  (аноним)  05.01.2019, 14:15
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Идеально провести бой с Поветкиным. Усик надерет задницу скрепному путинцу-идолопоклоннику))))). А с Ортисом пока повременить...я помню, как от чуть не прибил Деонтея)))).
BROKER666    05.01.2019, 14:14
Оценка:  0
BROKER666
повитухин мало ползал по рингу уцелуя Кличко ноги?
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