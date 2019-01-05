Красюк: Поветкин и Ортис - вероятные соперники Усика в хевивейте

Промоутер заявил, что с подбором оппонента для Александра возникли проблемы.

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк назвал вероятных соперников для своего клиента.

"Сейчас мы не ведем никаких переговоров. Усик и его команда отдыхают. Но могу уже точно сказать, что есть проблемы с подбором соперников для Усика в супертяжах. Паркер и Миллер отказались от боя, Такам бросил вызов Чисоре, а Уайт, скорее всего, проведет в апреле бой с Джошуа.

Из хороших оппонентов для дебюта Усика в хевивейте, остались только Поветкин и Ортис. С вероятностью 70%, кто-то из них станет первым соперником Усика в супертяжелом весе", - цитирует Красюка Fight News.

Напомним, что накануне популярный ресурс Boxing Scene признал Усика лучшим боксером 2018 года. Ранее Александр Усик также был признан боксером года по версиям Yahoo Sports, ESPN, Sports Illustrated, The Ring и WBA.