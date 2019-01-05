Роуч: Надеюсь, Пакьяо проведет реванш с Мейвезером

Тренер филиппинца полагает, что его подопечный не смог полностью проявить себя в прошлом поединке.

Тренер чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо, Фредди Роуч, заявил, что победитель боя между его подопечным и американцем Эдриеном Бронером должен получить шанс выйти в ринг против Флойда Мейвезера.

“Мэйвезер плохо говорил о Пакьяо. Я думаю, победитель этого боя может получить поединок с Флойдом. Я надеюсь, что это случится, потому что был очень разочарован в первом поединке с американцем. Тогда Мэнни сказал мне, что не мог пошевелить рукой в четвертом раунде. Я посоветовал ему не навредить себе и просто плыть по течению.

Конечно, я бы хотел, чтобы ему сделали операцию до боя, чтобы он избежал повреждения по ходу поединка, но случилось то, что случилось. Так что я надеюсь, что мы будем драться с Мэйвезером еще раз и тогда увидим настоящего Мэнни Пакьяо“, - цитирует Роуча Boxing Scene.

Напомним, бой между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо состоялся 2 мая 2015 года и завершился единогласной победой американца.

Свой следующий поединок филиппинец проведет 19 января в Лас-Вегасе (США) против Эдриена Бронера.

Ранее сам Мейвезер похвастался кучей денег, которые заработал за победу в выставочном поединке в Японии.