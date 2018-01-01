Ковнацки не против встречи с Усиком

На бой с украинским боксером появился еще один претендент.

Польский боксер Адам Ковнацки признался, что был бы не против встретиться с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

"Бой с Усиком? Почему бы и нет? Сейчас это просто разговоры и ничего серьезного. Но все-таки Усик уязвим. Он не любит боксировать под давлением, что можно было увидеть в поединке с Тони Беллью, также это было заметно в бою с Майрисом Бриедисом. У Усика фантастическая выносливость, но менее фантастическая защита. В целом же суть нашего спорта и состоит в том, чтобы проверять себя с лучшими", – цитирует Ковнацки Fightnews.

Ранее Диллиан Уайт заявил, что украинец не подходит для супертяжелого дивизиона.