Браун: Надеюсь, Стивенсон вернется и сможет наслаждаться обществом своей семьи

Американский боксер поддержал своего коллегу.

Американский тяжеловес Маркус Браун выразил надежду, что канадец Адонис Стивенсон поправится и вернется к прежней жизни.

“Это грустная история. Это то, на что мы подписываемся, когда ставим свою подпись на той пунктирной линии и выходим в ринг. Это риск, который мы принимаем, как бойцы.

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Мне жаль Адониса. Я очень надеюсь, что он вернется и сможет, как и раньше, наслаждаться обществом своей семьи.

Время догнало его, он уже в возрасте.

Я слышал, что Стивенсон пережил многое вне ринга, возможно, это также сказалось. Надеюсь, все будет хорошо“, - цитирует Брауна BoxingScene.