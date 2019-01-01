Браун: Надеюсь, Стивенсон вернется и сможет наслаждаться обществом своей семьи
Американский боксер поддержал своего коллегу.
Американский тяжеловес Маркус Браун выразил надежду, что канадец Адонис Стивенсон поправится и вернется к прежней жизни.
“Это грустная история. Это то, на что мы подписываемся, когда ставим свою подпись на той пунктирной линии и выходим в ринг. Это риск, который мы принимаем, как бойцы.
Мне жаль Адониса. Я очень надеюсь, что он вернется и сможет, как и раньше, наслаждаться обществом своей семьи.
Время догнало его, он уже в возрасте.
Я слышал, что Стивенсон пережил многое вне ринга, возможно, это также сказалось. Надеюсь, все будет хорошо“, - цитирует Брауна BoxingScene.
Напомним, Стивенсон попал в больницу сразу после боя с украинцем Александром Гвоздиком. Тогда боксер перенес операцию и его ввели в искусственную кому.
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