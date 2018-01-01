Санта Крус: Гарсия может нокаутировать Ломаченко

Мексиканец считает, что украинец - отличный боксер с хорошими навыками.

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBA Super Лео Санта Крус рассказал, кто может победить украинского обладателя поясов в легком весе WBA и WBO Василия Ломаченко.

“Ломаченко - отличный боец, у него очень хорошие навыки, поэтому сложно найти человека, который побьет его в его же дивизионе. Но я знаю одного такого - это Майки Гарсия.

Думаю, он слишком силен. Ломаченко даст бой, но Гария нокаутирует его. Майки - очень талантливый боксер“, - заявил Санта Крус Youtube-каналу EsNews.

Напомним, что 16 марта Арлингтоне (США) Майки Гарсия встретится с чемпионом мира IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом.

Ранее Василий Ломаченко заявлял, что не готов к бою с Гарсией, если он будет в полусреднем весе.