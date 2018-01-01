Малиньяджи: Усик может быть конкурентным бойцом в супертяжелом весе

Экс-чемпион мира по боксу прокомментировал переход украинца в супертяжелую весовую категорию.

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи, ныне выступающий в роли аналитика на телевидении, выразил мнение о перспективах абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика в супертяжелом дивизионе.

“Прежде всего хочу отметить, что он сделал себе имя и существенно поднял свою рыночную стоимость. В решающем поединке Суперсерии он очень уверенно победил россиянина Гассиева. Не скрываю, он меня этим очень удивил, я ожидал более конкурентного боя.

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Переход в супертяжелый вес? Видел его лично, он вовсе не маленький парень. Поэтому допускаю, что он вполне может найти себя в хэвивейте. Пускай, он никогда не будет здоровяком-супертяжем, но, считаю, что он может набрать мышечной массы и быть конкурентноспособным бойцом.

Возможно, сперва его стоит обкатать на не самом крупном представителе супертяжелого веса. И уже в зависимости от того, как он будет выглядеть, мы и сможем прогнозировать его перспективы в дивизионе“, - приводит слова Малиньяджи Boxing Scene.

Напомним, что накануне популярный ресурс Boxing Scene признал Усика лучшим боксером 2018 года. Ранее Александр Усик также был признан боксером года по версиям Yahoo Sports, ESPN, Sports Illustrated, The Ring и WBA.